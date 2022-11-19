Минтранс России: движение машин по Крымскому мосту возобновлено после ремонтных работ
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«Сегодня в 15:10 мск открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс, на данный момент проезд по мосту разрешён только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового транспорта он будет открыт не ранее декабря.
15 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ещё два пролёта Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели.