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Минтранс России: движение машин по Крымскому мосту возобновлено после ремонтных работ

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Министерство транспорта России сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновлено.
Минтранс России: движение машин по Крымскому мосту возобновлено после ремонтных работ
  • © AP Photo

«Сегодня в 15:10 мск открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс, на данный момент проезд по мосту разрешён только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового транспорта он будет открыт не ранее декабря.

15 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ещё два пролёта Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели.

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