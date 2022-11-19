Минтранс России: движение машин по Крымскому мосту возобновлено после ремонтных работ

Министерство транспорта России сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновлено.

«Сегодня в 15:10 мск открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс, на данный момент проезд по мосту разрешён только для легковых автомобилей и автобусов. Для грузового транспорта он будет открыт не ранее декабря.

15 ноября вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что ещё два пролёта Крымского моста будут восстановлены в ближайшие две недели.