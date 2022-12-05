Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине
- РИА Новости
Также глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.
Об этом сообщает РИА Новости.
19 ноября Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов автодорожной части Крымского моста.
Тогда же Министерство транспорта сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновлено.
8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
В ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.