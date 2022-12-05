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Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине

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RT
Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, поговорил со строителями и проехал на машине по нему.
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на машине
  • РИА Новости

Также глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина.

Об этом сообщает РИА Новости.

19 ноября Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов автодорожной части Крымского моста.

Тогда же Министерство транспорта сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновлено.

8 октября на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

В ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

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