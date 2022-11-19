Российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролётов автодорожной части Крымского моста.

Об этом он сообщил в своём Telegram.

«Завершили надвижку всех четырёх пролётных строений Крымского моста. На правой стороне автодорожной части заменили четыре пролёта. Первый и второй пролёты уже находятся в проектном положении, на них ведутся работы по устройству деформационных швов», — написал он.

Он также добавил, что третий и четвёртый пролёт тоже в ближайшее время будут опущены в проектное положение.

Ранее Министерство транспорта России сообщило, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновлено.