«Для изучения и освоения Арктики»: Путин принял участие в церемонии спуска на воду ледокола «Якутия»
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
Во вторник, 22 ноября, Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Якутия» и подъёма государственного флага на аналогичном корабле «Урал». Эти суда проекта 22220 были построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу госкорпорации «Росатом». Главная их задача — обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике.
Глава государства отметил, что оба новых ледокола созданы в рамках большого серийного проекта и стали частью масштабной системной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота, по укреплению статуса России как великой арктической державы.
Путин подчеркнул, что суда такого высокого ледового класса имеют для России стратегическое значение.
«Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути», — сказал президент.
Глава государства добавил, что развитие этого важного транспортного коридора позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, а также наладить эффективные логистические маршруты, в том числе в Юго-Восточную Азию.
«Мы открыты для сотрудничества с нашими партнёрами, с теми, кто хочет работать с Россией», — отметил Путин.
Он также напомнил, что первые два ледокола проекта 22220 — «Арктика» и «Сибирь» — уже несут службу на труднейших участках Северного морского пути. По словам Путина, эти суда на практике подтвердили надёжность и эффективность, свои высочайшие характеристики.
Как сообщил глава государства, «Урал» приступит к выполнению задач в декабре текущего года, а «Якутия» будет передана флоту в конце 2024-го. Сдача ещё одного ледокола этой же серии — «Чукотка» — намечена на 2026 год, а в 2027-м на судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке должно завершиться строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия».
«Это действительно сверхмощный ледокол, примеров в мире этому нет, — подчеркнул Путин. — Указанные сроки, набранный темп работы должны быть неукоснительно выдержаны. Уверен, что так оно и будет».
На минувшей неделе и. о. гендиректора «Атомфлота» Леонид Ирлица сообщил, что подписание приёмного акта ледокола «Урал» запланировано на 29 ноября.
Длина ледоколов проекта 22220 составляет 173,3 м при ширине 34 м, а водоизмещение при осадке по конструктивную ватерлинию превышает 33,5 тыс. т. Корабли этой серии оснащены мощной двухреакторной установкой, а повышенная энерговооружённость позволит судам вскрывать лёд толщиной до 2,9 м. Отмечается, что ледоколы можно будет использовать как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.
Как подчёркивают эксперты, ни одна другая страна в мире не обладает ледокольным флотом с такими возможностями. Такую точку зрения, в частности, высказал в беседе с RT военный аналитик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
«Единственная страна в мире, которая имеет полную линейку всех классов ледоколов, причём в достаточном количестве, — это Россия», — сказал он.
Эксперт уточнил, что речь идёт как о наследстве СССР, так и о полностью новых судах, созданных в наше время.
В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин также придерживается мнения, что конкуренцию российскому атомному ледокольному флоту в настоящее время не может составить никто. По его словам, страна долгое время вела масштабную работу в этом направлении.
«Традиционно мы этим давно занимаемся... Сейчас новые поколения атомных ледоколов запущены и готовятся к спуску. И первые поколения — чуть ли не ледокол «Ленин» 1956 года — дают нам историческую перспективу и возможность освоения арктических районов», — сказал эксперт.
Он отметил, что Арктика сложна для судоходства и для перемещения судов по региону в нём нужно хорошо разбираться. По его словам, Россия обладает богатым опытом в этой области, а также может похвастаться географическим расположением и богатой историей атомной промышленности.