«Для изучения и освоения Арктики»: Путин принял участие в церемонии спуска на воду ледокола «Якутия»

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии спуска на воду атомного ледокола «Якутия» и подъёма государственного флага на корабле «Урал», также построенного в рамках проекта 22220. Как подчеркнул глава государства, создание новых ледоколов — это часть масштабной работы по укреплению статуса России как великой арктической державы. Путин отметил, что новые суда позволят обеспечить безопасность судоходства, а также помогут в освоении Арктики и увеличат объёмы перевозок по Северному морскому пути. По словам экспертов, российскому ледокольному флоту сейчас никто не может составить конкуренцию.

Во вторник, 22 ноября, Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Якутия» и подъёма государственного флага на аналогичном корабле «Урал». Эти суда проекта 22220 были построены на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге по заказу госкорпорации «Росатом». Главная их задача — обеспечить круглогодичную навигацию в Арктике.

Глава государства отметил, что оба новых ледокола созданы в рамках большого серийного проекта и стали частью масштабной системной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота, по укреплению статуса России как великой арктической державы.

Путин подчеркнул, что суда такого высокого ледового класса имеют для России стратегическое значение.

«Они нужны для изучения и освоения Арктики, для обеспечения безопасного, устойчивого судоходства в данном регионе, для увеличения перевозок по Северному морскому пути», — сказал президент.

Глава государства добавил, что развитие этого важного транспортного коридора позволит России полнее раскрыть свой экспортный потенциал, а также наладить эффективные логистические маршруты, в том числе в Юго-Восточную Азию.

«Мы открыты для сотрудничества с нашими партнёрами, с теми, кто хочет работать с Россией», — отметил Путин.

Он также напомнил, что первые два ледокола проекта 22220 — «Арктика» и «Сибирь» — уже несут службу на труднейших участках Северного морского пути. По словам Путина, эти суда на практике подтвердили надёжность и эффективность, свои высочайшие характеристики.

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Как сообщил глава государства, «Урал» приступит к выполнению задач в декабре текущего года, а «Якутия» будет передана флоту в конце 2024-го. Сдача ещё одного ледокола этой же серии — «Чукотка» — намечена на 2026 год, а в 2027-м на судоверфи «Звезда» на Дальнем Востоке должно завершиться строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия».

«Это действительно сверхмощный ледокол, примеров в мире этому нет, — подчеркнул Путин. — Указанные сроки, набранный темп работы должны быть неукоснительно выдержаны. Уверен, что так оно и будет».

На минувшей неделе и. о. гендиректора «Атомфлота» Леонид Ирлица сообщил, что подписание приёмного акта ледокола «Урал» запланировано на 29 ноября.

Длина ледоколов проекта 22220 составляет 173,3 м при ширине 34 м, а водоизмещение при осадке по конструктивную ватерлинию превышает 33,5 тыс. т. Корабли этой серии оснащены мощной двухреакторной установкой, а повышенная энерговооружённость позволит судам вскрывать лёд толщиной до 2,9 м. Отмечается, что ледоколы можно будет использовать как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Как подчёркивают эксперты, ни одна другая страна в мире не обладает ледокольным флотом с такими возможностями. Такую точку зрения, в частности, высказал в беседе с RT военный аналитик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Единственная страна в мире, которая имеет полную линейку всех классов ледоколов, причём в достаточном количестве, — это Россия», — сказал он.

Эксперт уточнил, что речь идёт как о наследстве СССР, так и о полностью новых судах, созданных в наше время.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин также придерживается мнения, что конкуренцию российскому атомному ледокольному флоту в настоящее время не может составить никто. По его словам, страна долгое время вела масштабную работу в этом направлении.

«Традиционно мы этим давно занимаемся... Сейчас новые поколения атомных ледоколов запущены и готовятся к спуску. И первые поколения — чуть ли не ледокол «Ленин» 1956 года — дают нам историческую перспективу и возможность освоения арктических районов», — сказал эксперт.

Он отметил, что Арктика сложна для судоходства и для перемещения судов по региону в нём нужно хорошо разбираться. По его словам, Россия обладает богатым опытом в этой области, а также может похвастаться географическим расположением и богатой историей атомной промышленности.