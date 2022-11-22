Мантуров: «Росатом» до конца года заключит контракты на пятый и шестой ледоколы проекта 22220
Об этом он заявил в ходе церемонии спуска на воду ледокола «Якутия».
«До конца года «Росатом» должен заключить контракт с Балтийским заводом и широкой кооперацией», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе «Урал» и спуске на воду атомного ледокола «Якутия».
RT вёл трансляцию.