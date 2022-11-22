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Мантуров: «Росатом» до конца года заключит контракты на пятый и шестой ледоколы проекта 22220

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Вице-премьер России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что «Росатом» до конца года должен заключить контракты на строительство пятого и шестого ледоколов проекта 22220.

Об этом он заявил в ходе церемонии спуска на воду ледокола «Якутия».

«До конца года «Росатом» должен заключить контракт с Балтийским заводом и широкой кооперацией», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе «Урал» и спуске на воду атомного ледокола «Якутия». 

RT вёл трансляцию.

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