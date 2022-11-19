«Идёт переформатирование мира»: разведчица-нелегал Елена Вавилова — о ситуации в геополитике и своей новой книге

США продолжат свои попытки ослабить Россию при помощи Украины, и в обозримом будущем вряд ли стоит ждать стабилизации геополитической обстановки. Об этом в интервью RT заявила разведчица-нелегал, полковник СВР в отставке Елена Вавилова. По её словам, сейчас идёт «переформатирование мира», однако вместо того, чтобы паниковать из-за текущих трудностей, людям нужно постараться подстроиться под ситуацию и критически воспринимать информацию. Елена также рассказала о своей новой книге «Параллельная жизнь», фрагменты которой эксклюзивно публикует RT.

— Елена Станиславовна, семейная пара нелегалов из Бостона отчасти списана с вас и супруга Андрея Безрукова? Фигурировала ли тема биолабораторий, которые изучают герои книги, и в вашей работе?

— Всегда более правдиво можно описать то, что пережил сам, места, где бывал, людей, с которыми был знаком. Для меня это была ещё одна возможность погрузиться в воспоминания о моей жизни и работе в Бостоне. Но, безусловно, здесь есть и место вымыслу.

Ещё на подготовке в СССР мы с супругом слышали об идеях и попытках создания климатического и этнического оружия, поэтому, оказавшись в Бостоне, городе ведущих университетов и фармкомпаний, мы были обязаны обращать внимание на вопросы изучения вирусов и возможного применения их в качестве биологического оружия.

— Из прочитанного в книге напрашивается вывод, что в пандемии коронавируса виноваты США, а не Китай. На ваш взгляд, так и есть?

— Думаю, в недалёком будущем мы ещё услышим версии и ознакомимся с конкретными фактами, указывающими на место создания и утечки коронавируса. Американцы, будучи ведущими специалистами в изучении вирусов, сотрудничали с биолабораториями в других странах, в частности в Китае и на постсоветском пространстве. Что интересно, сейчас они сами заявляют, что ковид был создан в лаборатории и распространился в результате утечки: учёный Джеффри Сакс (он, кстати, преподавал в Гарвардском университете в то время, когда там учился мой муж) опубликовал в издании Lancet выводы о том, что это ошибка биотехнологий и вирус, возможно, утёк из американской биолаборатории. Мне кажется не столь важным, где именно находилась лаборатория, как то, что любой вирус очень трудно контролировать. И человеческая ошибка может сыграть здесь колоссальную роль.

Также на russian.rt.com «Американцы творят по миру всё что хотят»: интервью с лётчиком Константином Ярошенко

Сегодня всем стало ясно, что биологическое оружие чуть ли не опаснее ядерной угрозы. Главным образом потому, что распространение вируса практически невозможно остановить. В биологическом оружии нельзя достичь паритета, как в ядерном. Именно из-за непредсказуемости и огромной опасности смертоносных вирусов для всего человечества Россия активно добивается создания механизма для контроля за военно-биологической деятельностью США.

— Два года назад при публикации первой части романа вы отвечали на мой вопрос, как жить в условиях самоизоляции, делились опытом пребывания в одиночной камере. А как жить сегодня, не потеряв самообладания, в условиях тревоги?

— Вместо того чтобы паниковать, нужно постараться подстроиться под ситуацию. Критически осмысливать то, что мы читаем, не замыкаться в своих мыслях, больше общаться и поддерживать друг друга, заняться делом — это отвлекает от размышлений и панических настроений, мозг переключается с эмоционального переживания в созидательный режим.

Для многих россиян защита суверенитета России с оружием в руках стала важнее привычных интересов и комфорта. Гражданский долг и патриотизм — отличный пример того, как стоит реагировать и какой выбор делать в текущих сложных условиях.

— Есть мнение, что сейчас, после выборов в американский конгресс, поддержка киевского режима со стороны США может сократиться. Не слишком ли это наивно? И что, на ваш взгляд, у нас впереди?

— Идёт переформатирование мира. Неважно, республиканцы или демократы, — это не поменяет сущности Америки как геополитического игрока. Она продолжит стараться руками Украины ослабить Россию, независимо от того, кто будет находиться у власти. Думаю, что впереди десятилетия нестабильности и ожидать быстрого решения всех проблем не стоит.

Елена Вавилова и Андрей Безруков

© Фото из личного архива

RT приводит отрывки из новой книги Елены Вавиловой «Параллельная жизнь».

Пятно от помады — сигнал от агента

Ровно в полдень Стелла присела на скамейку напротив церкви и с беззаботным видом наблюдала за немногочисленными прохожими. Девушка ещё раз посмотрела на часы, делая вид, что роется в сумочке, и испачкала подушечку среднего пальца алой губной помадой. Когда поблизости не было людей, она приблизилась к деревянному ограждению, как будто любуясь зелёными насаждениями сквера, положила руку на угловую стойку и на выцветших, чуть шероховатых перилах оставила небольшое, но заметное для сведущего взгляда алое пятно от губной помады. Это был сигнал для сотрудника российской резидентуры в посольстве о просьбе срочно провести моментальную передачу по условиям «Экспресс».

Такое разрешалось только в экстренных случаях, когда требовалось передать что-то незамедлительно. В Москве накануне было созвано экстренное совещание и дано добро на проведение операции.

Фото из личного архива

Девушка расплатилась в кафе и неторопливо поднялась с места. Чтобы незаметно передать флешку с подготовленным материалом, она должна была оказаться возле связного в определённое время.

В нескольких метрах от разведчицы появилась полная китаянка в чёрных шароварах и серой блузке навыпуск. В одной руке она держала объёмистую хозяйственную сумку, а свободной рукой слегка размахивала при каждом шаге.

Перед входом к эскалатору китайская тётушка остановилась, взяла сумку в другую руку, поправила рукой широкополую панаму и шагнула на движущуюся вверх ступеньку. Стелла вслед за женщиной поднялась на эскалаторе, свернула за угол и вышла в коридор обычно безлюдного пешеходного перехода. Проходя мимо, она ловко разжала ладонь и уронила в хозяйственную сумку чёрную флешку.

Проведению такой, казалось бы, секундной операции предшествовала многочасовая подготовка резидентуры. Роль китаянки играла жена одного из сотрудников с якутскими корнями. За несколько часов до операции она выезжала, лёжа на заднем сиденье машины с тонированными стеклами, из здания консульства в районе Ваньчай. Автомобиль следовал по проверочному маршруту, затем женщина высаживалась и следовала дальше одна.

Стелла не могла прямиком возвратиться к себе в квартиру после проведённой спецоперации. Она так же неукоснительно соблюдала правила и ещё полтора часа бродила по улицам, стараясь чередовать многолюдные и пустынные места, чтобы ещё раз убедиться, что за ней нет слежки.

Биологическое оружие

— Том, помнишь, я рассказывал тебе о моём друге, именитом профессоре и чиновнике из Гонконга. Смерть произошла после того, как американцам отказали в строительстве исследовательского центра на острове. Лаборатория подразумевала хранение опасных заразных вирусов.

— А зачем вообще нужно хранить эти вирусы? Разве не лучше было бы их уничтожать от греха подальше?

— Понимаешь, некоторые лаборатории обязаны сохранять образцы вирусов и болезней для нашей же безопасности. Специалисты должны знать биологического врага, если он к нам придёт. Серьёзнее то, что в нашей стране находятся головы из числа военных, которые пытаются на основе уже известных создать боевые вирусы и готовы изучать, как они воздействуют на человека.

— Разве эти люди не задают себе вопрос, этично ли это? И как это вообще в наши дни можно разрешить?

— В нашей стране большинство людей думает как ты и, безусловно, будет против таких экспериментов. Однако, если невозможно проводить эксперименты в своей собственной стране, появляются идеи сделать это на чужой земле. Гонконгский профессор отказался способствовать нашим ребятам, сделал всё, чтобы лаборатория там не появилась, но потратил все свои силы и здоровье на борьбу или... поплатился своей жизнью. Но одержимые своей идеей наши «ястребы» не остановились. Они решили переместиться в Китай. Дескать, там и так случаются разные утечки и, если что, это будет китайская проблема... Если бы они были настоящими вирусологами, то понимали бы, что никто не застрахован от разного рода ошибок, которые в конечном счёте могут повлиять на весь мир.

Есть статистика: только с начала 2000-х годов было зарегистрировано пять или шесть утечек вирусов из лабораторий Китая, Сингапура и Тайваня. Даже если недавняя эпидемия атипичной пневмонии не явилась результатом неудачного эксперимента, это не значит, что такая ошибка не может быть источником следующей пандемии.

Вот я расскажу тебе один случай из конца семидесятых, который произошёл в Англии. Одна дама (кажется, её звали Джанет Паркер) работала фотографом в медицинской школе. Однажды у неё появилась ужасающая сыпь на теле. Первичный диагноз — ветряная оспа. Но женщине становилось хуже, и через несколько недель она скончалась от чёрной оспы, которая считалась полностью исчезнувшей. Как выяснилось, в здании, где работала фотограф, располагалась исследовательская лаборатория с образцами чёрной оспы, которые из-за халатности одного из сотрудников утекли оттуда. Последующий карантин всех работников позволил избежать эпидемии. Такие истории должны служить нам предостережением, но только не все об этом задумываются, словно не понимают смертельной опасности.

Ты думаешь, усилия по работе в лабораториях по всему миру направлены только на безопасность и здоровье людей? У меня на этот счёт есть сомнения. Скажу больше, поскольку ты мой близкий друг, — у меня даже есть некоторые факты. Они указывают на то, что в нашей благополучной стране живы идеи по созданию биологического оружия, направленного исключительно на истребление определённого этноса.

— Это невероятно! Кого? Китайцев? — в эти минуты Том жаждал продолжения диалога.

— Не только. Ты же знаешь, у нашей политической и военной элиты есть враги в разных странах.

...Вернувшись домой, Том Рокфорд не отправился спать. Он поднялся в свой домашний кабинет, плотно закрыл за собой дверь и в течение следующих двух часов готовил секретную шифровку в Москву. Мистер Рокфорд был учёным, консультантом, мужем и отцом. Одновременно он и его жена миссис Рокфорд были глубоко законспирированными российскими разведчиками-нелегалами, которые уже десять лет выполняли важное задание на территории США.

О военных планах через статуэтку Будды

Пару лет назад разведчица подружилась с семьёй американцев — Джоном Блумом и его супругой Мелани. Джон являлся сотрудником американской компании «Амтек», которая активно лоббировала компоненты противоракетной системы обороны в странах Азии. По заданию Центра Стелла во время одной из вечеринок в квартире этой пары американцев подменила сувенирное изваяние Будды, которое стояло в кабинете, на идентичное, но с прослушивающим устройством, умело вмонтированным руками специалистов российской резидентуры. Джон частенько работал из дома и подробно обсуждал дела с руководством из штаб-квартиры, поэтому Москва регулярно считывала записи из арендованной напротив квартиры и получала большой объём ценных разведданных. Со временем источник питания иссяк, да и получаемая информация потеряла свою актуальность. Было принято решение изъять статуэтку с «жучком» и временно заменить её на обычную, не содержащую спецтехнику.