Белый дом: администрация США предложила России ряд вариантов освобождения Бриттни Грайнер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден отдал распоряжение добиваться улучшения условий содержания американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая отбывает наказание в России.

«В то время как администрация неустанно работает над её вызволением, президент велел администрации добиваться от её российских тюремщиков улучшения обращения с ней и условий, с которыми она может столкнуться в исправительной колонии», — сказано в заявлении.

Администрация Соединённых Штатов сообщила, что передала российской стороне «серьёзное» предложение об обмене заключёнными, но не получила согласия, отмечается в материале.

Также уточняется, что сделка, предложенная Вашингтоном, должна привести к возвращению в США Грайнер и ещё одного американца — Пола Уилана, который отбывает 16-летний срок за шпионаж.

5 марта двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу из США Бриттни Грайнер, выступающую за екатеринбургский УГМК, арестовали в Подмосковье.

4 августа Химкинский городской суд приговорил её к девяти годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.