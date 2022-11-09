Белый дом: администрация США предложила России ряд вариантов освобождения Бриттни Грайнер
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«В то время как администрация неустанно работает над её вызволением, президент велел администрации добиваться от её российских тюремщиков улучшения обращения с ней и условий, с которыми она может столкнуться в исправительной колонии», — сказано в заявлении.
Администрация Соединённых Штатов сообщила, что передала российской стороне «серьёзное» предложение об обмене заключёнными, но не получила согласия, отмечается в материале.
Также уточняется, что сделка, предложенная Вашингтоном, должна привести к возвращению в США Грайнер и ещё одного американца — Пола Уилана, который отбывает 16-летний срок за шпионаж.
5 марта двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу из США Бриттни Грайнер, выступающую за екатеринбургский УГМК, арестовали в Подмосковье.
4 августа Химкинский городской суд приговорил её к девяти годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков.