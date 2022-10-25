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NRK: в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

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В Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России.
NRK: в Норвегии задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России
  • Gettyimages.ru
  • © Mlenny

Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK.

Задержанный является гражданином Бразилии.

«Он подозревается в том, что находится в Норвегии под вымышленным именем и с вымышленной биографией, а на самом деле является россиянином и работает на одну из российских спецслужб», — говорится в сообщении.

Ранее в Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства задержали в Херсонской области пособника ВСУ, который передавал сведения о Вооружённых силах России.

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