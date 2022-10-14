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В Херсонской области задержан передававший данные о ВС России пособник ВСУ

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В Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства задержали в Херсонской области пособника ВСУ, который передавал сведения о Вооружённых силах России.

Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

«В ходе специальных мероприятий росгвардейцы выявили местного жителя, подозреваемого в пособничестве ВСУ», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, он с марта по август 2022 года занимался сбором информации о передвижении российских военных в Херсонской области, а после передавал соответствующие данные украинской разведке. 

Ранее Росгвардия задержала передававшего данные о российских военных жителя Запорожской области.

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