В Херсонской области задержан передававший данные о ВС России пособник ВСУ
Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.
«В ходе специальных мероприятий росгвардейцы выявили местного жителя, подозреваемого в пособничестве ВСУ», — говорится в заявлении.
По данным ведомства, он с марта по август 2022 года занимался сбором информации о передвижении российских военных в Херсонской области, а после передавал соответствующие данные украинской разведке.
Ранее Росгвардия задержала передававшего данные о российских военных жителя Запорожской области.