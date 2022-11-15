Помещён под стражу на два месяца: в Севастополе ФСБ задержала местного жителя, планировавшего теракт

В Севастополе ФСБ задержала 20-летнего местного жителя, который намеревался совершить поджог склада горюче-смазочных материалов. Как заявили в УФСБ по региону, у задержанного нашли две бутылки с зажигательной смесью, средства связи, а также листовки экстремистского содержания. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещён под стражу на два месяца.

ФСБ России задержала в Севастополе гражданина РФ, который готовил теракт в регионе.

Как сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, 20-летний злоумышленник планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов. По месту его жительства найдены и изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства связи, а также листовки экстремистского содержания.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта, то есть взрыва, поджога и иных действий, устрашающих население, в целях воздействия на принятие решений органами власти). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.

Задержанный помещён под стражу на два месяца решением Ленинского районного суда. Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, в рамках которых планируется установить все обстоятельства преступления, а также причастных к нему лиц.

Ранее, 10 ноября, в ФСБ заявили о предотвращении теракта в отношении одного из административных зданий Екатеринбурга.

Как уточнили в ФСБ, задержанный в рамках этого дела 47-летний мужчина был сторонником организаций и движений, признанных террористическими и экстремистскими.

Своими действиями он намеревался посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти.

Патрушев — об угрозах безопасности ЦФО

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 15 ноября высказался об активизации сил, ведущих на территории России подрывную деятельность, в том числе об украинских диверсионных группах. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания по безопасности в Центральной России, которое состоялось в Брянске.

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«Отмечаются факты преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности, включая транспортный и топливно-энергетический комплексы», — приводит его слова РИА Новости.

Он также отметил, что в последнее время фиксируется рост активности украинских разведывательно-диверсионных групп. Также отмечены систематические обстрелы населённых пунктов с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерии и беспилотников, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО.

По словам Патрушева, мишенями в таких ситуациях часто становятся объекты гражданской инфраструктуры. Как отметил председатель Совбеза РФ, уничтожение или повреждение таких объектов угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике.

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На этом фоне он высказался в пользу принятия мер, препятствующих проникновению в Центральную Россию украинских боевиков и членов законспирированных ячеек экстремистов и террористов.

«Прошу принять меры, направленные на исключение проникновения на территорию округа членов законспирированных ячеек экстремистских и террористических организаций, участников боевых действий на стороне Украины», — сказал он.

Он также отметил, что особое внимание следует уделить профилактике противоправной деятельности в среде мигрантов и вынужденных переселенцев. Как подчеркнул Патрушев, необходимо своевременно выявлять и устранять причины их возможного вовлечения в мероприятия протестного характера.

Согласно приведённым Патрушевым данным, в 2022 году в Центральном округе совершено 23 теракта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе девять диверсий.

Он также отметил, что количество преступлений, совершённых с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, выросло на 80%.

В этой связи, по словам Патрушева, важно обеспечить «предупреждение преступных посягательств на безопасность населения, уделяя особое внимание предотвращению диверсий и терактов».

Кроме того, требуется уделять постоянное внимание защите объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, переоценке их уязвимости в зависимости от характера угроз и установлению соответствующего уровня безопасности.