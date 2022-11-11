«Мирные переговоры невозможны»: в Кремле заявили, что не видят изменений в позиции Киева по диалогу с Москвой

Россия завершит спецоперацию на Украине после достижения её целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, цели могут быть достигнуты в том числе через мирные переговоры. Однако пока диалог России с Украиной невозможен из-за позиции Киева, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Специальная военная операция России в поддержку республик Донбасса завершится после достижения поставленных целей. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Джо Байдена, заявившего, что нет возможностей для урегулирования конфликта на Украине без вывода с её территории Вооружённых сил России. В свою очередь, помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что Вашингтон не оказывает давления на Киев по вопросам переговоров с Москвой.

«Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения — специальную военную операцию, — на Украине можно завершить после достижения её целей. Или завершить путём достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно, но мирные переговоры, как мы знаем, в силу позиции, занятой украинской стороной, невозможны», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля также ответил на вопрос, как в Москве относятся к заявлению главы киевского режима Владимира Зеленского относительно готовности вести переговоры с Россией, «которая готова к миру». В интервью CNN украинский президент утверждал, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой, и при этом потребовал «вернуть всё: землю, права, свободу и деньги».

«Мы не фиксируем (изменений позиции у руководства Украины. — RT). Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается», — подчеркнул Песков.

Ранее на этой неделе официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя слова представителя кабмина ФРГ Кристианы Хофман о том, что Россия не готова к переговорам с Украиной, отмечала, что готовность российской стороны к диалогу остаётся неизменной.

«Ещё раз подчеркну, чтобы это было ясно и чётко понятно «партнёрам»: мы по-прежнему открыты к переговорам, от которых никогда не отказывались, и готовы их вести — разумеется, с учётом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — говорила она.

В эфире радио Sputnik Захарова также обращала внимание на то, что западные кураторы Киеву запрещают вести переговоры с Москвой: «Не хватает именно желания, стремления Вашингтона побуждать киевский режим к чему-то конструктивному, цель другая. Цель деструктивная».

В свою очередь, замглавы МИД РФ Андрей Руденко подчёркивал, что у Москвы нет никаких предварительных условий для диалога, кроме одного: чтобы Украина проявила добрую волю.

Также по теме «Переговоры прерваны не по нашей вине»: в России отреагировали на выдвигаемые Киевом условия диалога с Москвой Российская сторона всегда говорила о готовности к переговорам с Украиной, заявили в МИД. По словам заместителя главы ведомства Андрея...

«Украина приняла закон, который запрещает ей вести мирные переговоры с Россией. Это их выбор, мы всегда заявляли о готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», — цитирует его «Интерфакс».

Напомним, что 4 октября Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО Украины о невозможности проведения переговоров с действующим президентом РФ. Он также рассказывал об условиях для переговоров Москвы и Киева. Среди них «возобновление территориальной целостности», уважение к Уставу ООН, компенсация всех убытков, причинённых боевыми действиями, «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Сам Владимир Путин в конце октября заявлял, что Россия готова к достижению договорённостей с Украиной, но Киев не стремится к переговорному процессу.

«Для того чтобы добиваться договорённостей, нужно сесть за стол переговоров и договариваться. Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом и всё выбросили в корзину, а сейчас вообще сами себе, как вы правильно заметили, запретили с нами о чём-то говорить. Как мы можем сейчас обсуждать возможные договорённости, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать? Мы подождём, может быть, созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — пояснял глава государства.