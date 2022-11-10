Заключён под стражу до 5 января: по делу о пожаре арестован владелец кафе «Полигон»

Басманный суд заключил под стражу до 5 января 2023 года Ихтияра Мирзоева — собственника кафе «Полигон», где в результате пожара погибли 13 человек. Депутата Костромской облдумы задержали 10 ноября по обвинению в нарушении требований пожарной безопасности. Ранее были арестованы 23-летний мужчина, подозреваемый в использовании пиротехники в кафе, а также директор ООО «Империя», которое организовывало работу заведения.

В четверг, 10 ноября, по делу о нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц, был задержан владелец помещения, в котором располагается клуб «Полигон», Ихтияр Мирзоев, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«В Костроме задержан Ихтияр Мирзоев, собственник помещения, где располагается ночной клуб «Полигон». Ему предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлёкшем гибель людей (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Следствие ходатайствует перед судом об избрании Мирзоеву меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Задержанный был помещён под стражу решением Басманного суда Москвы.

«Суд избрал в отношении Мирзоева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 января», — передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По имеющимся данным, Мирзоев является собственником здания, где произошёл пожар, унёсший жизни 13 человек. Он сдавал недвижимость в аренду ООО «Империя», которое оказывало услуги общественного питания.

Ранее секретарь костромского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Анохин призвал к тщательной проверке информации о нарушении правил пожарной безопасности в кафе «Полигон». По его словам, каждый причастный к гибели людей должен понести наказание «по всей строгости закона, невзирая ни на какие депутатские и партийные посты».

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что «если в произошедшей трагедии есть хоть малая толика вины» Мирзоева, то «он должен быть не только привлечён к ответственности, но и лишён мандата».

7 ноября президиум генсовета «Единой России» приостановил членство Мирзоева. Это сделано на основании решения партийной комиссии по этике и личного заявления депутата Костромской облдумы.

Пожар в «Полигоне»

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошёл в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тыс. кв. м. В результате ЧП погибли 13 человек, шестеро получили различные травмы.

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В этот же день были задержаны два человека: 23-летний мужчина, подозреваемый в использовании пиротехники в клубе, — по делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), а также директор ООО «Империя», которое организовывало работу заведения, — по делу об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц».

Их поместили под стражу 6 и 7 ноября соответственно.

Также было возбуждено дело о халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей в результате пожара (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Отмечалось, что ответственные лица не проводили надлежащие надзорные мероприятия в «Полигоне» в течение длительного времени.

«Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена», — говорилось в сообщении костромского СК.

7 ноября в Костромской области было объявлено траурным днём. В этот день в регионе были приспущены флаги и отменены увеселительные мероприятия, в том числе развлекательные программы на региональном телевидении и радио. При этом местные власти заявили о денежных выплатах семьям погибших.

«Губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал постановление о единовременной выплате семьям граждан, погибших в пожаре в кафе «Полигон». Из резервного фонда администрации региона родным выплатят по 100 тыс. рублей на каждого погибшего», — сообщала пресс-служба главы Костромской области.