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В Челябинской области инициировали спецпроверки коммерческих заведений

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил провести проверки коммерческой недвижимости. Инспекцию заведений проведут во избежание повторения ЧП в ночном клубе Костромы.
В Челябинской области инициировали спецпроверки коммерческих заведений
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Energy Russia

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«Несколько лет назад в рамках поддержки бизнеса был введён запрет на проверки для индивидуальных предпринимателей, малых предпринимателей. Договорились с коллегами из МЧС и прокуратуры провести профилактический осмотр этих объектов», — приводит слова губернатора его пресс-служба.

Текслер отметил, что мораторий на проверки бизнеса может привести к возникновению нарушений, которые, в свою очередь, ставят под вопрос безопасность посетителей. А именно в ней, по словам губернатора, заинтересованы собственники и руководители учреждений.

Пожар в костромском кафе «Полигон» произошёл 5 ноября. В результате ЧП погибли 13 человек, ещё шесть пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.

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