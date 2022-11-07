«Нарушены нормы безопасности»: суд арестовал предполагаемого виновника пожара в кафе «Полигон» в Костроме

На выездном заседании Ярославского гарнизонного суда принято решение поместить под стражу предполагаемого виновника пожара в костромском кафе «Полигон». По данным следствия, речь идёт о 23-летнем мужчине, который, по предварительным сведениям, использовал в помещении пиротехническое устройство. В последовавшем за этим пожаре погибли 13 человек. Ранее суд также арестовал директора компании, которая занималась организацией работы кафе.

Предполагаемый виновник пожара в костромском кафе «Полигон» арестован, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ярославский гарнизонный суд. По информации агентства, суд вынес соответствующее решение 6 ноября.

«Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года», — цитирует РИА Новости представителя суда. Уточняется, что заседание было выездным.

По данным Следственного управления СК по Костромской области, подозреваемый — 23-летний мужчина. Как полагают в ведомстве, он мог воспользоваться в помещении клуба пиротехническим средством, вследствие чего начался пожар.

Мужчина был задержан во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по Костромской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, он признал свою вину.

Напомним, МЧС стало известно о пожаре в кафе «Полигон» 5 ноября около 02:30. Площадь возгорания составляла более 3,5 тыс. кв. м. В результате пожара погибли 13 человек, шесть получили различные травмы. По данным МЧС, из здания также были эвакуированы 250 человек. Наряду с этим эвакуация потребовалась 15 жителям одного из подъездов ближайшего дома.

По данным областной прокуратуры, в заведении были нарушены нормы пожарной безопасности. В частности, часть эвакуационных выходов из помещения была заперта.

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По факту событий в костромском клубе заведено несколько уголовных дел. 23-летний мужчина, подозреваемый в использовании пиротехники в клубе, задержан по делу о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Также заведено дело о нарушении правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ), и дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Ещё одно дело касается халатности должностных лиц, приведшей к гибели людей в результате пожара (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

По данным СК, ответственные лица не проводили надлежащие надзорные мероприятия в «Полигоне» в течение длительного времени.

«Ненадлежащее осуществление надзорных полномочий в сфере пожарной безопасности повлекло длительное отсутствие контроля за соблюдением в здании кафе требований пожарной безопасности, в связи с чем основная задача пожарной охраны в виде организации и осуществления профилактики пожаров на объекте не была обеспечена», — говорится в сообщении областного СК.

Кроме того, 6 ноября в рамках расследования дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, помещена под стражу директор фирмы «Империя», которая занималась организацией работы кафе «Полигон».

По данным следствия, помещение, в котором располагался клуб, было арендовано компанией «Империя». Как полагают в СК, директор этого предприятия не обеспечила надлежащее выполнение норм и правил пожарной безопасности и допустила оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Как заявили в СК, в Кострому были направлены сотрудники Главного управления криминалистики и судебно-экспертного центра СК России. В их полномочия вошли дополнительный осмотр места происшествия, а также изъятие дополнительных образцов для проведения пожарно-технической и взрывотехнической судебных экспертиз.

Кроме того, 6 ноября председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела о пожаре в кафе Костромы в центральный аппарат ведомства.

Как заявили в СК, Бастрыкин потребовал «дать принципиальную правовую оценку всем обстоятельствам произошедшего, принять исчерпывающие меры к установлению полного круга лиц, имеющих отношение к функционированию и безопасности кафе, в том числе должностных лиц контролирующих органов».