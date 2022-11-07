В Ставропольском крае проверят пожарную безопасность в местах массового скопления людей
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Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.
«Соблюдение мер пожарной безопасности в местах, куда приходят люди, — это залог сохранения жизней. Мы должны сделать всё, чтобы избежать подобных трагедий на Ставрополье», — заявил глава региона Владимир Владимиров.
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