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В Ставропольском крае проверят пожарную безопасность в местах массового скопления людей

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В Ставропольском крае планируют проверить пожарную безопасность в местах массового скопления людей.
В Ставропольском крае проверят пожарную безопасность в местах массового скопления людей
  • Gettyimages.ru
  • © Tascha Rassadornyindee / EyeEm

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Соблюдение мер пожарной безопасности в местах, куда приходят люди, — это залог сохранения жизней. Мы должны сделать всё, чтобы избежать подобных трагедий на Ставрополье», — заявил глава региона Владимир Владимиров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области инициировали спецпроверки коммерческих заведений.

5 ноября произошёл пожар в костромском кафе «Полигон». В результате ЧП погибли 13 человек, ещё шесть пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.

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