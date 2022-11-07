В Ставропольском крае проверят пожарную безопасность в местах массового скопления людей

В Ставропольском крае планируют проверить пожарную безопасность в местах массового скопления людей.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Соблюдение мер пожарной безопасности в местах, куда приходят люди, — это залог сохранения жизней. Мы должны сделать всё, чтобы избежать подобных трагедий на Ставрополье», — заявил глава региона Владимир Владимиров.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области инициировали спецпроверки коммерческих заведений.

5 ноября произошёл пожар в костромском кафе «Полигон». В результате ЧП погибли 13 человек, ещё шесть пострадали. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Также СК расследует дело о халатности.