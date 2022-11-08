«Зависит от оклада по воинской должности: в Минобороны назвали 195 тыс. рублей минимальной суммой выплат мобилизованным

Минимальная сумма, которую будут получать призванные в рамках частичной мобилизации россияне, составит 195 тыс. рублей. Об этом заявил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко. По его словам, эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия, величина которого зависит от должности, оклада по его званию и выслуги лет военнослужащего. Как отметили в ведомстве, выплаты будут начисляться на банковскую карту в период с 10-го по 20-е число каждого месяца, но в текущем месяце положенные за октябрь выплаты начнут поступать мобилизованным уже сегодня, 8 ноября.

Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко заявил, что минимальная сумма, которую будут получать военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, составит 195 тыс. рублей.

«Эта сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет», — приводит пресс-служба Минобороны РФ слова Микищенко.

Он пояснил, что сумма будет варьироваться в сторону увеличения в зависимости от звания военнослужащего. В частности, командир взвода будет получать около 225 тыс. рублей, а командир батальона — около 243 тыс. рублей.

В Минобороны РФ также заявили, что денежное довольствие мобилизованным военнослужащим начисляется на банковскую карту с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

«Минимальную сумму в 195 тыс. рублей получат те, кто прослужил с 1 по 31 октября. Если военнослужащий прослужил не 31 день, а, к примеру, 20 дней, то сумма начисленного денежного довольствия будет меньше, то есть пропорционально будет рассчитана прослуженному сроку за октябрь», — сказал Микищенко.

Он добавил, что в текущем месяце денежное содержание начнёт выплачиваться досрочно, с 8 ноября.

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Кроме того, по словам представителя Минобороны, по желанию военнослужащего денежное довольствие может быть перечислено его родственникам. Для этих целей необходимо оформить доверенность.

По словам Микищенко, подоходным налогом облагается только та часть выплат военнослужащему, которая не относится к установленной президентом социальной выплате, величина которой составляет 158 тыс. рублей.

Как пояснил представитель Минобороны, из полагающихся военнослужащему в звании рядового выплат в размере 195 тыс. рублей 158 тыс. не будут облагаться сбором, тогда как с оставшихся 37 тыс. необходимо будет уплатить подоходный налог в размере 13%.

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В Минобороны также отметили, что военнослужащим могут быть установлены дополнительные выплаты в соответствии с приказом министра обороны Российской Федерации 2019 года №727. Речь идёт, в частности, о ежемесячной надбавке за особые условия военной службы и ежемесячной надбавке за особые достижения.

Наряду с этим в ведомстве пояснили, что начиная с 21 сентября все военнослужащие-срочники, заключившие контракт на год и более, получат единовременную выплату в размере 195 тыс. рублей. В дальнейшем они будут получать денежное довольствие с соответствующими надбавками, как все военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, в зависимости от выполняемых задач.

Напомним, о проведении частичной мобилизации в России было объявлено 21 сентября. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что призыву в рамках этой кампании будут подлежать только состоящие в запасе граждане, прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил, имеет определённые военно-учётные специальности и боевой опыт.

В конце октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту об окончании мобилизационных мероприятий, в ходе которых в вооружённые силы были набраны 300 тыс. человек. Министр отметил, что в будущем комплектование войск продолжится за счёт добровольцев и военнослужащих-контрактников.

Впоследствии президент России Владимир Путин высказался о намерении лично обсудить вопросы поддержки призванных в рамках частичной мобилизации россиян. Об этом глава государства сказал в ходе встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время рабочей поездки в регион, состоявшейся 7 ноября.

«Обязательно с людьми встречусь, на этот счёт поговорю, чтобы услышать, чтобы иметь такую обратную связь», — сказал президент в ходе обсуждения вопросов, связанных с выплатами мобилизованным россиянам.

Наряду с этим президент отметил, что российским властям нужно проявлять внимание ко всем мобилизованным, «где бы они ни находились».