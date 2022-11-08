Минобороны: семья мобилизованного может получать за него денежное довольствие

Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко рассказал, что семьи мобилизованных могут получать за них денежное довольствие.

По его словам, денежное довольствие военнослужащего зачисляется на расчётный счёт, который военнослужащий предоставил.

Отмечается, что по желанию военного денежное довольствие могут перечислять его родственникам.

«Для этого военнослужащему необходимо оформить доверенность», — сказал он.

Также мобилизованные могут при желании самостоятельно оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к расчётному счёту, который они ранее предоставили, добавил Микищенко.

Кроме того, Минобороны России заявило, что уровень денежного довольствия мобилизованных зависит от воинского звания и должности.