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В МО России заявили, что уровень денежного довольствия мобилизованных зависит от должности

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Уровень денежного довольствия мобилизованных граждан будет зависеть от воинского звания и должности. Как сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко, командир батальона будет получать около 243 тыс. рублей.
В МО России заявили, что уровень денежного довольствия мобилизованных зависит от должности
  • РИА Новости

По его словам, минимальная сумма, которую будут получать мобилизованные, установлена на уровне 195 тыс. рублей.

«Если военнослужащий, например сержант, или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше», — заявил Микищенко.

Он подчеркнул, что командиру взвода будут выплачивать около 225 тыс. рублей, а командиру батальона — около 243 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.

Как утверждается в документе, это сделано в целях предоставления дополнительных мер соцподдержки военнослужащим.

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