В МО России заявили, что уровень денежного довольствия мобилизованных зависит от должности

Уровень денежного довольствия мобилизованных граждан будет зависеть от воинского звания и должности. Как сообщил представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко, командир батальона будет получать около 243 тыс. рублей.

По его словам, минимальная сумма, которую будут получать мобилизованные, установлена на уровне 195 тыс. рублей.

«Если военнослужащий, например сержант, или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше», — заявил Микищенко.

Он подчеркнул, что командиру взвода будут выплачивать около 225 тыс. рублей, а командиру батальона — около 243 тыс. рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.

Как утверждается в документе, это сделано в целях предоставления дополнительных мер соцподдержки военнослужащим.