В МО России заявили, что уровень денежного довольствия мобилизованных зависит от должности
- РИА Новости
По его словам, минимальная сумма, которую будут получать мобилизованные, установлена на уровне 195 тыс. рублей.
«Если военнослужащий, например сержант, или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше», — заявил Микищенко.
Он подчеркнул, что командиру взвода будут выплачивать около 225 тыс. рублей, а командиру батальона — около 243 тыс. рублей.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тыс. рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в ВС России.
Как утверждается в документе, это сделано в целях предоставления дополнительных мер соцподдержки военнослужащим.