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Минобороны: выплаты мобилизованным в ноябре начнутся 8-го числа

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Представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко сообщил, что в этом месяце денежное содержание мобилизованным начнут выплачивать досрочно, с 8 ноября.
Минобороны: выплаты мобилизованным в ноябре начнутся 8-го числа
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«В текущем месяце денежное содержание начнёт выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября», — сказал Микищенко.

Также в Минобороны сообщили, что мобилизованным денежные средства начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

Микищенко рассказал, что семьи мобилизованных могут получать за них денежное довольствие.

Кроме того, Минобороны России заявило, что уровень денежного довольствия мобилизованных зависит от воинского звания и должности.

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