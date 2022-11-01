Открытое ПО и подтверждение права на кредитные каникулы для мобилизованных: какие изменения ждут россиян в ноябре

1 ноября в России стартует эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного обеспечения, что позволит развить эту сферу и обеспечить в ней импортозамещение. Также будет упрощён порядок подтверждения права на кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО. Наряду с этим стартует эксперимент по ограничению вывоза немаркированной икры с Камчатки.

Открытое ПО

1 ноября в России стартует эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного обеспечения.

Как следует из постановления правительства, с этого дня по 30 апреля 2024 года стартует эксперимент по предоставлению права использования программ для ЭВМ, алгоритмов, баз данных и документации к ним (в том числе тех, исключительное право на которые принадлежит РФ) на условиях открытой лицензии и созданию условий для использования открытого программного обеспечения.

Предполагается, что эксперимент среди прочего обеспечит импортозамещение в сфере информационных технологий, поможет создать новые российские информационные системы на основе открытого программного обеспечения, а также увеличит долю участия отечественных компаний в создании такого ПО.

Денежное довольствие для мобилизованных россиян

1 ноября истекает срок поручения Владимира Путина по обеспечению денежного довольствия для призванных в рамках частичной мобилизации россиян.

19 октября в ходе заседания Совета безопасности России президент заявил, что подписал поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат, величина которых должна составить не менее 195 тыс. рублей за календарный месяц. Речь шла в том числе о периоде подготовки и обучения военнослужащих.

Впоследствии на сайте Кремля было опубликовано поручение президента на эту тему, в соответствии с которым указание главы государства должно быть выполнено к 1 ноября. Ответственными были назначены министр обороны Сергей Шойгу и глава Минфина Антон Силуанов.

РИА Новости

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Проверка возможности кредитных каникул для участников СВО

С 23 ноября банки смогут проверить у гражданина право на кредитные каникулы через запрос информации у Федеральной налоговой службы. Речь идёт о мобилизованных и об участниках специальной военной операции на Украине.

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ФНС, в свою очередь, будет получать соответствующую информацию у Минобороны.

Соцвыплаты на карту МИР

С 1 ноября напрямую из бюджета на карту МИР будут перечислять порядка 30 региональных социальных выплат. Об этом говорится на сайте платёжной системы со ссылкой на материал «Известий».

Речь идёт, в частности, о различных пособиях для людей, ухаживающих за инвалидами, стипендиях сиротам, компенсациях за аренду жилья, расходы на ЖКХ и взносы за капремонт, компенсации за газификацию, ежемесячных выплатах на первого или второго ребёнка.

Помимо этого, в перечень попали субсидии на приобретение и строительство жилья для граждан, которые нуждаются в улучшении условий и стоят в очереди, а также субсидии на возмещение первоначального взноса по ипотеке и погашение целевого кредита.

Legion-Media

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Правила хранения наградных кортиков

С 30 ноября военные, уволенные со службы с правом ношения формы, смогут носить кортики без регистрации их в Росгвардии и получения соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия.

В то же время в случае получения подобного оружия по наследству его придётся регистрировать.

Поддержка поставщиков госкомпаний

С 12 ноября крупнейшие компании с государственным участием смогут проводить программы развития подрядчиков из числа представителей малого и среднего бизнеса.

В частности, в такие программы могут быть включены мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки.

Ограничение вывоза немаркированной икры с Камчатки

С 1 ноября 2022 по 1 августа 2025 года будет действовать норма, которая запретит физлицам вывозить с Камчатки больше 10 кг красной икры непромышленного производства на человека за один рейс.

Речь идёт о товаре, не маркированном единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза. Задача эксперимента — противодействие провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.