Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных предпринимателей

Российский президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса.

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Кредитные каникулы предусматриваются для владельцев и единственных участников ООО, которые являются руководителем юрлица, — субъектов малого и среднего бизнеса.

Речь идёт о займах и кредитах, включая ипотечные, которые были взяты бизнесменами до объявления частичной мобилизации.

Ранее замглавы Минтруда России Ольга Баталина заявила, что в настоящий момент власти готовят законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия, являющегося одновременно единственным учредителем и генеральным директором.

До этого Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.