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В России готовят закон о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого бизнеса

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Замглавы Минтруда России Ольга Баталина заявила, что в настоящий момент власти готовят законопроект о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого и среднего предприятия, являющегося одновременно единственным учредителем и генеральным директором.
В России готовят закон о праве на кредитные каникулы для мобилизованного учредителя малого бизнеса
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Речь идёт о тех юридических лицах, в которых единственный учредитель одновременно является генеральным директором. Сейчас идёт подготовка законопроекта, в соответствии с которым в случае мобилизации такой руководитель — одновременно учредитель — также получит право на кредитные каникулы», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, предполагается, что в данном случае условия кредитных каникул будут аналогичными индивидуальным предпринимателям, то есть каникулы будут оформляться на срок мобилизации плюс 30 дней.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

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