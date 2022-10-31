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Правительство продлит некоторые меры поддержки бизнеса на весь 2023 год

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Правительство России продлит некоторые меры поддержки бизнеса на весь 2023 год.
Правительство продлит некоторые меры поддержки бизнеса на весь 2023 год
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Правительство продлевает некоторые меры поддержки бизнеса до конца 2023 года», — говорится в сообщении кабмина в Telegram.

В частности, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала.

Также арендодатели сохранят возможность взимать платежи с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать площади, в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или расторгать договор в одностороннем порядке.

Ранее правительство России утвердило план первоочередных мер в экономике в условиях частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

Российский президент также подписал закон о трудовых правах мобилизованных.

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