Правительство продлит некоторые меры поддержки бизнеса на весь 2023 год

Правительство России продлит некоторые меры поддержки бизнеса на весь 2023 год.

«Правительство продлевает некоторые меры поддержки бизнеса до конца 2023 года», — говорится в сообщении кабмина в Telegram.

В частности, акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью смогут избежать ликвидации, если стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала.

Также арендодатели сохранят возможность взимать платежи с арендаторов из недружественных стран, закрывших свои магазины, но продолжающих занимать площади, в размере среднемесячной оплаты за прошлый год или расторгать договор в одностороннем порядке.

Ранее правительство России утвердило план первоочередных мер в экономике в условиях частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому мобилизованным гражданам, а также участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей предоставляется право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам.

Российский президент также подписал закон о трудовых правах мобилизованных.