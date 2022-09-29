Володин анонсировал расширение списка получаемых на карту МИР пособий с 1 октября

Список пособий, которые можно будет получать на карту МИР, расширится с 1 октября.

«В него добавят выплаты малоимущим гражданам... субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, ежегодные выплаты почётным донорам», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале ГД.

Он также отметил, что водительские права можно будет предъявлять в электронном виде и появится возможность быстрее получать документы через «Госуслуги».

В конце июля Минтруд России сообщил о расширении списка социальных выплат, поступающих на карту МИР.