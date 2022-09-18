«Волна уходит в регионы»: как развивается ситуация с COVID-19 в России

Число новых случаев заболевания COVID-19 в России за минувшие сутки составило 56 751. При этом было зафиксировано 2232 госпитализации — на 47,1% меньше, чем днём ранее (4216). В то же время от связанных с COVID-19 осложнений скончался 101 пациент. При этом, как ожидает директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, количество летальных случаев может достигнуть 200 смертей в сутки, после чего Россия выйдет на плато. Волна коронавируса уходит в регионы РФ из Москвы и Санкт-Петербурга, которые первыми испытали натиск вариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон», об этом в середине недели заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Согласно данным оперативного штаба, в России за минувшие сутки выявлен 56 751 новый заболевший коронавирусной инфекцией (днём ранее — 58 305). Больше всего новых случаев за прошедшие 24 часа зарегистрировано в Москве (5884), Санкт-Петербурге (3973) и Московской области (2134).

«Под медицинским наблюдением остаётся 1479 человек. Все госпитализированные находятся в инфекционных стационарах. Во всех случаях организовано проведение полного комплекса необходимых противоэпидемических мероприятий», — указали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также подчеркнули, что рост заболеваемости коронавирусом в стране происходит в условиях циркуляции геновариантов ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон».

Также за минувшие 24 часа было зафиксировано 2232 госпитализации, что на 47,1% меньше по сравнению с 17 сентября (4216). В семи регионах отмечен рост числа госпитализаций, в 76 — снижение.

При этом по выздоровлении были выписаны 42 198 человек (накануне — 49 962). От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умер 101 пациент.

РИА Новости

© Павел Лисицын

14 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова доложила Владимиру Путину об эпидемиологической ситуации в РФ. По её словам, эпидобстановка управляемая.

«Если в начале распространение было в центральной части и в центральных столичных городах — это Москва, Московская область и Санкт-Петербург, это были самые первые города, — то сейчас здесь идёт снижение и волна уходит в регионы. В этот раз в первую волну первыми испытали натиск нового варианта коронавируса «омикрон» ВА.4, ВА.5 ещё и дальневосточные регионы, и они тоже к началу сентября уже начали уходить в снижение», — говорила она.

«Смена штаммов быстрее, чем при гриппе»

В России за прошедшие полтора месяца летальность от коронавирусной инфекции возросла в 3,5 раза, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, также в стране может произойти значительный рост числа новых заболевших, но «система здравоохранения с этим справится».

«Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — цитирует его ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что смена циркулирующих штаммов у коронавируса происходит быстрее, чем у гриппа.

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«Мы два с половиной года живём (в условиях пандемии. — RT), за это время три раза поменялся штамм. И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев. Смена циркулирующих штаммов при ковиде происходит немного быстрее, чем при гриппе», — заметил Гинцбург.

По его словам, преобладающие сейчас геноварианты ВА.4 и ВА.5 штамма «омикрон» сильно отличаются от его первого варианта: «Последовательностью в первую очередь свойствами. Симптоматика не очень отличается. ВА.2.75, например, ушёл, он не такой жизнеспособный».

В свою очередь, врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал, что снижение реакции и физическая слабость являются новыми последствиями заболевания омикрон-штаммом.

«У «омикрона» визитная карточка не столько нарушение мозговой деятельности, сколько физическая слабость. Люди приходят и жалуются, что они с трудом выполняют элементарные физические усилия. Одна женщина мне говорит, что раньше она могла из магазина принести сумку с покупками. Теперь она может принести только за два раза, потому что за один раз стало очень тяжело, хотя тот же самый набор продуктов. Мужчины жалуются, что у них понизилась скорость реакции», — цитирует его URA.RU.

В общей сложности в России с начала пандемии COVID-19 количество подтверждённых случаев достигло 20 439 095. При этом количество случаев выздоровления составляет 19 387 036. Число летальных исходов от коронавируса равняется 386 045.