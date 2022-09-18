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Гинцбург: штаммы коронавируса меняются примерно раз в восемь месяцев 

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Смена циркулирующих штаммов коронавируса происходит быстрее, чем у гриппа, — примерно раз в восемь месяцев, сообщил ТАСС директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург: штаммы коронавируса меняются примерно раз в восемь месяцев 
  • Gettyimages.ru

«Мы 2,5 года живём [в условиях пандемии], за это время три раза поменялся штамм. И дальше так примерно будет, примерно раз в восемь месяцев. Смена циркулирующих штаммов при ковиде происходит немного быстрее, чем при гриппе», — сказал он.

Те виды омикрон-штамма, которые преобладают сегодня, сильно отличаются от первого варианта штамма, отметил учёный.

«Последовательностью в первую очередь, свойствами. Симптоматика не очень отличается. ВА.2.75, например, ушёл, он не такой жизнеспособный», — добавил Гинцбург.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее не исключила устойчивого роста заболеваемости коронавирусом в России в сентябре.

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