Глава Роспотребнадзора Попова допустила устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в сентябре
- РИА Новости
«Ковид не уходит. В сентябре не исключён устойчивый рост ковида: многие вышли из отпусков, ребятишки с каникул вернулись», — приводит РИА Новости её слова в интервью «Российской газете».
Попова отметила, что в настоящее время в России доминирует штамм «омикрон-ВА.5».
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах и пройти ревакцинацию на фоне подъёма уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.