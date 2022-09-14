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Глава Роспотребнадзора Попова допустила устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в сентябре

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости коронавирусом в России в сентябре.
Глава Роспотребнадзора Попова допустила устойчивый рост заболеваемости COVID-19 в сентябре
  • РИА Новости

«Ковид не уходит. В сентябре не исключён устойчивый рост ковида: многие вышли из отпусков, ребятишки с каникул вернулись», — приводит РИА Новости её слова в интервью «Российской газете».

Попова отметила, что в настоящее время в России доминирует штамм «омикрон-ВА.5».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах и пройти ревакцинацию на фоне подъёма уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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