Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим из-за подъёма заболеваемости COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим в общественных местах и пройти ревакцинацию на фоне подъёма уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.

«Сейчас идёт период подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы всё-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», — цитирует его ТАСС.

Ранее в России за 24 часа было выявлено 25 273 случая заболевания коронавирусом.

Власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста в регионе уровня заболеваемости.