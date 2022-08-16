Мурашко призвал россиян соблюдать масочный режим из-за подъёма заболеваемости COVID-19
- РИА Новости
«Сейчас идёт период подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы всё-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», — цитирует его ТАСС.
Ранее в России за 24 часа было выявлено 25 273 случая заболевания коронавирусом.
Власти Бурятии ввели масочный режим из-за роста в регионе уровня заболеваемости.