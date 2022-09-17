Иммунолог Болибок назвал физическую слабость одним из последствий перенесённого «омикрона»

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал о последствиях, которые могут быть у переболевших «омикроном».

«У «омикрона» визитная карточка не столько нарушение мозговой деятельности, сколько физическая слабость. Люди приходят и жалуются, что они с трудом выполняют элементарные физические усилия», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, некоторые мужчины жалуются на снижение скорости реакции.

«Одна женщина мне говорит, что раньше она могла из магазина принести сумку с покупками. Теперь она может принести только за два раза, потому что за один раз стало очень тяжело, хотя тот же самый набор продуктов», — добавил Болибок.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.