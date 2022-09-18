За сутки в России госпитализировали 2232 человека с коронавирусом
- РИА Новости
За сутки умер 101 человек с коронавирусной инфекцией, выздоровели 42 198 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости коронавирусом в России в сентябре.
Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», в разговоре с URA.RU рассказал, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции.