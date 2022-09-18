За сутки в России госпитализировали 2232 человека с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 2232 человека с коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф. Накануне этот показатель составил 4216. Всего за 24 часа в стране выявлен 56 751 случай инфицирования COVID-19.

РИА Новости