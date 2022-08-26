«Наша стратегия обновляется»: в «Аэрофлоте» заявили о планах заказать более 300 российских самолётов
- Самолёт МС-21-310, оснащённый российскими двигателями ПД-14
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«Аэрофлот» планирует в ближайшие годы закупить 323 отечественных самолёта, заявил гендиректор компании Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, сейчас перевозчик в основном фокусируется на подготовке к эксплуатации российских воздушных судов.
«Наша стратегия сейчас обновляется, но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года», — сообщил Александровский.
«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 — это уже в новом облике, с российскими двигателями, импортозамещённые самолёты, а также 40 воздушных судов Ту-214. Это очень существенные объёмы, потребуют, конечно же, от нас дополнительных ресурсов», — сказал гендиректор «Аэрофлота».
Он пояснил, что под эту программу надо будет привлечь около 3,5 тыс. дополнительных пилотов и приобрести восемь полнопилотажных тренажёров. Функционер подчеркнул, что этот проект станет серьёзным импульсом для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе.
Президент в ответ обратил внимание, что в российской авиастроительной отрасли давно не было заказов такого масштаба. «Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы всё это было», — отметил Путин.
Александровский согласился с этим замечанием, констатировав, что нужно не только произвести самолёт, но и обеспечить его эффективную эксплуатацию.
Напомним, что из-за западных санкций было свёрнуто сотрудничество по ряду проектов в авиационной промышленности, в связи с чем отечественные специалисты нарастили работу по созданию собственных решений.Также на russian.rt.com «Пришлось решать нетривиальную задачу»: учёные МАИ — о создании уникальной системы для лайнера SSJ New
Так, в начале августа RT побеседовал с российскими учёными, которые успешно завершили работу над системой контроля перекоса секций механизации крыла гражданского лайнера SSJ New, которая по ряду параметров оказалась эффективнее западных аналогов, применяемых на самолётах Boeing и Airbus.
Как заявили директор центра компетенций «Энергетические системы» МАИ Сергей Грачёв и руководитель проекта Алексей Трофимов, разработанный комплекс при обнаружении перекоса выдаёт предупреждение системе управления самолётом, которая принимает решение о необходимости остановки движения элементов механизации крыла и тем самым предотвращает развитие аварийной ситуации.
В конце июля холдинг «Росэлектроника» заявил о создании вакуумных высокочастотных выключателей для бортовой аппаратуры пассажирских самолётов Sukhoi Superjet и МС-21 для замены аналогичных американских комплектующих в рамках импортозамещения.
Как пояснили разработчики, новая линейка компонентов отличается повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам. Отмечалось, что изделия уже успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации.
Комментируя сегодняшнее заявление главы «Аэрофлота», лётчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин в беседе с RT отдельно остановился на перспективах самолётов Ту-214.
«Конечно, надо уделять больше внимания продвижению на рынок этих самолётов. Я считаю, что Boeing и Airbus — это спетая песня. «Съедим» мы их через несколько лет, а за это время надо будет свои подогнать. Пока всё успеваем», — полагает эксперт.
В свою очередь, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров полагает, что готовящийся к выпуску МС-21 должен в следующем десятилетии стать «основными крыльями» российских авиакомпаний.
«Этот самолёт находится в самом востребованном сегменте авиаперевозок — это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Аналог самых популярных в мире самолётов Boeing 737 и Airbus 320. То есть рынок у этого самолёта колоссальный. Более того, по сравнению с европейскими и американскими самолётами МС-21 — единственный самолёт в мире в данном сегменте, который сделан в XXI веке с нуля», — отметил эксперт.
Гусаров подчеркнул, что Boeing и Airbus до сих пор «отделываются» модернизацией своих старых конструкций. На этом фоне МС-21 имеет целый ряд преимуществ как для авиакомпаний, так и для пассажиров в плане комфорта, полагает аналитик.
Он отметил, что серийное производство МС-21 должно было стартовать в этом году, но помешали санкции. Вместе с тем эксперт сказал, что недостающие импортные системы заменяются на отечественные и запуска сборки самолётов можно ожидать уже в 2024 году.
В середине августа с такой же оценкой выступил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, полностью импортозамещённый самолёт МС-21 появится в конце 2024 года и новых подвижек графика не предвидится.