«Наша стратегия обновляется»: в «Аэрофлоте» заявили о планах заказать более 300 российских самолётов

«Аэрофлот» намерен заключить контракты на поставку 323 российских самолётов, заявил глава компании Сергей Александровский в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. Функционер уточнил, что речь идёт о моделях МС-21, Sukhoi Superjet и Ту-214. Глава государства в ответ констатировал, что в отечественном авиастроении давно не было таких масштабных заказов. Эксперты отмечают, что новые лайнеры вскоре станут «основными крыльями» российских перевозчиков.

«Аэрофлот» планирует в ближайшие годы закупить 323 отечественных самолёта, заявил гендиректор компании Сергей Александровский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, сейчас перевозчик в основном фокусируется на подготовке к эксплуатации российских воздушных судов.

«Наша стратегия сейчас обновляется, но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года», — сообщил Александровский.

«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 Sukhoi Superjet, 210 МС-21 — это уже в новом облике, с российскими двигателями, импортозамещённые самолёты, а также 40 воздушных судов Ту-214. Это очень существенные объёмы, потребуют, конечно же, от нас дополнительных ресурсов», — сказал гендиректор «Аэрофлота».

Он пояснил, что под эту программу надо будет привлечь около 3,5 тыс. дополнительных пилотов и приобрести восемь полнопилотажных тренажёров. Функционер подчеркнул, что этот проект станет серьёзным импульсом для развития компании не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Президент в ответ обратил внимание, что в российской авиастроительной отрасли давно не было заказов такого масштаба. «Нужно наладить обслуживание, запчасти, чтобы всё это было», — отметил Путин.

Александровский согласился с этим замечанием, констатировав, что нужно не только произвести самолёт, но и обеспечить его эффективную эксплуатацию.

Напомним, что из-за западных санкций было свёрнуто сотрудничество по ряду проектов в авиационной промышленности, в связи с чем отечественные специалисты нарастили работу по созданию собственных решений.

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Так, в начале августа RT побеседовал с российскими учёными, которые успешно завершили работу над системой контроля перекоса секций механизации крыла гражданского лайнера SSJ New, которая по ряду параметров оказалась эффективнее западных аналогов, применяемых на самолётах Boeing и Airbus.

Как заявили директор центра компетенций «Энергетические системы» МАИ Сергей Грачёв и руководитель проекта Алексей Трофимов, разработанный комплекс при обнаружении перекоса выдаёт предупреждение системе управления самолётом, которая принимает решение о необходимости остановки движения элементов механизации крыла и тем самым предотвращает развитие аварийной ситуации.

В конце июля холдинг «Росэлектроника» заявил о создании вакуумных высокочастотных выключателей для бортовой аппаратуры пассажирских самолётов Sukhoi Superjet и МС-21 для замены аналогичных американских комплектующих в рамках импортозамещения.

Как пояснили разработчики, новая линейка компонентов отличается повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам. Отмечалось, что изделия уже успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации.

Комментируя сегодняшнее заявление главы «Аэрофлота», лётчик-испытатель, заслуженный пилот России Вадим Базыкин в беседе с RT отдельно остановился на перспективах самолётов Ту-214.

«Конечно, надо уделять больше внимания продвижению на рынок этих самолётов. Я считаю, что Boeing и Airbus — это спетая песня. «Съедим» мы их через несколько лет, а за это время надо будет свои подогнать. Пока всё успеваем», — полагает эксперт.

В свою очередь, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров полагает, что готовящийся к выпуску МС-21 должен в следующем десятилетии стать «основными крыльями» российских авиакомпаний.

«Этот самолёт находится в самом востребованном сегменте авиаперевозок — это среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Аналог самых популярных в мире самолётов Boeing 737 и Airbus 320. То есть рынок у этого самолёта колоссальный. Более того, по сравнению с европейскими и американскими самолётами МС-21 — единственный самолёт в мире в данном сегменте, который сделан в XXI веке с нуля», — отметил эксперт.

Гусаров подчеркнул, что Boeing и Airbus до сих пор «отделываются» модернизацией своих старых конструкций. На этом фоне МС-21 имеет целый ряд преимуществ как для авиакомпаний, так и для пассажиров в плане комфорта, полагает аналитик.

Он отметил, что серийное производство МС-21 должно было стартовать в этом году, но помешали санкции. Вместе с тем эксперт сказал, что недостающие импортные системы заменяются на отечественные и запуска сборки самолётов можно ожидать уже в 2024 году.

В середине августа с такой же оценкой выступил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, полностью импортозамещённый самолёт МС-21 появится в конце 2024 года и новых подвижек графика не предвидится.