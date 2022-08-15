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Мантуров заявил, что импортозамещённая версия МС-21 будет готова к концу 2024 года

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Полностью импортозамещённая версия самолёта МС-21 появится в конце 2024 года. Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров заявил, что импортозамещённая версия МС-21 будет готова к концу 2024 года
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

Он отметил, что сдвига ранее намеченных графиков не будет.

«До конца следующего года мы должны получить полностью импортозамещённую версию Sukhoi Superjet, а в конце 2024 года то же самое должно произойти по самолёту МС-21», — приводит ТАСС слова Мантурова.

Ранее глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что первый полёт полностью импортозамещённого отечественного самолёта SSJ-100 состоится в середине 2023 года.

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