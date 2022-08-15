Глава ОАК Слюсарь: первый полёт импортозамещённого SSJ состоится в середине 2023 года

Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что первый полёт полностью импортозамещённого отечественного самолёта SSJ100 состоится в середине 2023 года.

«На следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полёт полностью импортозамещённого SSJ100. Так, чтобы отлетать программу основных изменений, к концу года начать его серийные поставки в авиакомпании», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов в интервью RT заявил, что зависимость самолёта Superjet 100 (SSJ-100) от импорта планируют исключить к концу 2023 года, а с 2024-го будут производить ежегодно не менее 20 самолётов данного типа.