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Глава ОАК Слюсарь: первый полёт импортозамещённого SSJ состоится в середине 2023 года

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Глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что первый полёт полностью импортозамещённого отечественного самолёта SSJ100 состоится в середине 2023 года.
Глава ОАК Слюсарь: первый полёт импортозамещённого SSJ состоится в середине 2023 года
  • РИА Новости
  • © Илья Наймушин

«На следующий год, мы надеемся, в середине, будет первый полёт полностью импортозамещённого SSJ100. Так, чтобы отлетать программу основных изменений, к концу года начать его серийные поставки в авиакомпании», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов в интервью RT заявил, что зависимость самолёта Superjet 100 (SSJ-100) от импорта планируют исключить к концу 2023 года, а с 2024-го будут производить ежегодно не менее 20 самолётов данного типа.

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