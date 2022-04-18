Вице-премьер Борисов заявил, что зависимость SSJ-100 от импорта исключат в 2023 году

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Зависимость самолёта Superjet 100 (SSJ-100) от импорта планируют исключить к концу 2023 года. Как заявил в интервью RT вице-премьер России Юрий Борисов, с 2024 года будут производить ежегодно не менее 20 самолётов данного типа.
Вице-премьер Борисов заявил, что зависимость SSJ-100 от импорта исключат в 2023 году
  • globallookpress.com
  • © Ilya Galakhov

«Импортозависимость модели Superjet 100 мы должны полностью исключить к концу 2023 года, а
уже с 2024 года выпускать не менее 20 серийных
самолётов в год», — сообщил он.

Борисов добавил, что после импортозамещения самолёт будет называться Superjet 100 New.

В марте стало известно, что запрет на поставки иностранных комплектующих привёл к сдвигу на год или два сроков начала серийного производства самолётов SSJ-100 и МС-21.

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