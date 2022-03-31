Вице-премьер Борисов рассказал о сдвиге сроков производства МС-21 из-за санкций

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Запрет на поставки иностранных комплектующих приводит к сдвигу на год или два сроков начала серийного производства самолётов Superjet 100 (SSJ-100) и МС-21. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.
Вице-премьер Борисов рассказал о сдвиге сроков производства МС-21 из-за санкций
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

По его словам, запрет на поставки комплектующих для Superjet 100 и МС-21 заставляет Россию переходить к ускоренному импортозамещению.

«Сдвижка серийного производства двух флагманских моделей на год и на два будет заполнена организацией серийного производства уже существующих моделей», — приводит его слова пресс-служба кабмина в Telegram.

Борисов добавил, что речь идёт о Ту-214 и при необходимости Ил-96-400.

Ранее стало известно, что темпы разработки и запуска в серийное производство российских самолётов региональной авиации «Байкал», L-410, «Ладога» и Ил-114 будут ускорены.

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