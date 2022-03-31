Вице-премьер Борисов заявил об ускорении работы над производством российских самолётов

Темпы разработки и запуска в серийное производство российских самолётов региональной авиации «Байкал», L-410, «Ладога» и Ил-114 будут ускорены. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Также ускоренным темпом даны поручения завершать разработку и выводить в серийное производство самолеты региональной авиации. Я имею в виду «Байкал», L-410, «Ладога» — это самолет, который теперь получил новое название L-610, и Ил-114», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Борисов добавил, что в настоящее время российские авиапроизводители получили уникальную возможность нарастить производство отечественных самолётов.

В феврале глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что около 40 российских самолётов «Байкал» находятся в портфеле «мягких» заказов, в ближайшие три года планируется получить минимум 400 заказов.