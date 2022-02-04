Глава Минпромторга Мантуров рассказал об интересе зарубежных партнёров к самолёту «Байкал»
«Есть интерес. Это Казахстан, и другие наши коллеги из ближнего зарубежья также проявляют интерес. Мы рассчитываем за этот год сформировать достаточный пакет заказов: на сегодняшний день примерно так называемых мягких заказов около 40, мы рассчитываем, что это будет не менее 400 на ближайшие 2,5—3 года», — приводит ТАСС его слова.
Мантуров уточнил, что до конца 2023 года планируются первые коммерческие поставки «Байкала».
Ранее стало известно, что российский лёгкий многоцелевой самолёт «Байкал» совершил свой первый полёт.