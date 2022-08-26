военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Аэрофлот» планирует закупить 323 отечественных самолёта

Короткая ссылка
Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует заключить контракты на закупку 323 отечественных самолётов. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Александровский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Аэрофлот» планирует закупить 323 отечественных самолёта
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Он отметил, что компания сфокусировалась на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов.

«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 — Sukhoi Superjet, 210 МС-21 — это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещённые самолёты, а также 40 воздушных судов Ту-214», — цитирует Александровского РИА Новости.

Генеральный директор «Аэрофлота» добавил, что стратегия компании сейчас обновляется, но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, предполагающую перевод ряда отраслей в «квазиплан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить