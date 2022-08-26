«Аэрофлот» планирует закупить 323 отечественных самолёта

Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует заключить контракты на закупку 323 отечественных самолётов. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Александровский на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что компания сфокусировалась на подготовке к эксплуатации отечественных воздушных судов.

«Мы планируем законтрактовать всего 323 воздушных отечественных судна, из них 73 — Sukhoi Superjet, 210 МС-21 — это уже в новом облике с российскими двигателями импортозамещённые самолёты, а также 40 воздушных судов Ту-214», — цитирует Александровского РИА Новости.

Генеральный директор «Аэрофлота» добавил, что стратегия компании сейчас обновляется, но она уже полностью синхронизирована с комплексной программой развития транспортной отрасли до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, предполагающую перевод ряда отраслей в «квазиплан».