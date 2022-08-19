РБК: Минпромторг разработает новую модель импортозамещения в «квазиплановом» режиме
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Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники.
Как заявил источник, квазиплановый режим планируется распространить, к примеру, на судостроение и авиастроительную отрасль. Тажке его могут применять в элементах фармацевтической промышленности и на производстве оборудования.
Также сообщается, что министерство подготовило «линейки продукции», в которых могут заключить долгосрочные контракты, а также где государство может создать «длинное плечо» по спросу.
Источник рассказал, что новую модель планируется запустить осенью 2022 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения технологического суверенитета в судостроительной сфере.
Также Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.