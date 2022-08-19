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РБК: Минпромторг разработает новую модель импортозамещения в «квазиплановом» режиме

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Министерство промышленности и торговли России разрабатывает новую модель импортозамещения в промышленности, предполагающую перевод ряда отраслей в «квазиплан».
РБК: Минпромторг разработает новую модель импортозамещения в «квазиплановом» режиме
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом сообщило РБК со ссылкой на источники. 

Как заявил источник, квазиплановый режим планируется распространить, к примеру, на судостроение и авиастроительную отрасль. Тажке его могут применять в элементах фармацевтической промышленности и на производстве оборудования.

Также сообщается, что министерство подготовило «линейки продукции», в которых могут заключить долгосрочные контракты, а также где государство может создать «длинное плечо» по спросу.

Источник рассказал, что новую модель планируется запустить осенью 2022 года. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения технологического суверенитета в судостроительной сфере.

Также Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.

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