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Путин заявил о необходимости технологического суверенитета в сфере судостроения

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения технологического суверенитета в судостроительной сфере.

Об этом российский лидер заявил на совещании по развитию судостроительной отрасли.

«В целом подчеркну, ситуация в мире и поведение наших западных партнёров вновь показали, что мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения», — цитирует его ТАСС.

Путин отметил невозможность импортозамещения всего, а также подчеркнул, что в этом нет смысла.

«Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям — нужно», — констатировал российский лидер.

Ранее Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.

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