Путин заявил о необходимости технологического суверенитета в сфере судостроения
Об этом российский лидер заявил на совещании по развитию судостроительной отрасли.
«В целом подчеркну, ситуация в мире и поведение наших западных партнёров вновь показали, что мы должны более активно развивать собственные компетенции в области судостроения», — цитирует его ТАСС.
Путин отметил невозможность импортозамещения всего, а также подчеркнул, что в этом нет смысла.
«Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям — нужно», — констатировал российский лидер.
Ранее Путин выступил за обеспечение технологического суверенитета в сфере производства автомобилей.