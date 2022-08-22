«Символ, который объединяет»: как в РФ и на освобождённых территориях отметили День флага России

В понедельник, 22 августа, жители регионов РФ и освобождённых от украинских националистов территорий Донбасса отметили значимый ежегодный праздник — День государственного флага России. Как заявил Владимир Путин в своём обращении по случаю праздника, российский триколор символизирует верность традиционным ценностям, правде, справедливости, солидарности и милосердию.

В понедельник, 22 августа, в России отмечается День государственного флага РФ. Праздник был учреждён на основании указа президента РФ Бориса Ельцина от 20 августа 1994 года «О Дне государственного флага Российской Федерации».

Официальная история российского триколора идёт с 1705 года, когда по указу Петра I все российские торговые суда стали ходить под бело-сине-красным флагом. Ранее флаг в таких цветах был поднят на военном корабле во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году. Государственным флагом России триколор был утверждён только накануне коронации императора Николая II в 1896 году.

На эти исторические аспекты в своём обращении по случаю праздника также указал Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что российский флаг символизирует верность традиционным ценностям, правде, справедливости, солидарности, милосердию, уважению к многовековой истории России.

«Государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины. С 1 сентября этого года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Уверен, что государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину», — заявил Путин.

Как следует из данных опроса ВЦИОМ, 66% россиян «испытывают восхищение и гордость при виде государственного флага».

Мероприятия по случаю одного из главных символов государства начались ещё вечером 21 августа, когда в Москве более 300 машин белого, синего и красного цветов проехали по Садовому кольцу. Утром 22 августа на Поклонной горе возле монумента Победы был развёрнут российский флаг, состоявший из 90 частей, которые были привезены из различных регионов страны. Днём у Музея Победы развернули полотно площадью 1 тыс. кв. м — это самый большой флаг России.

На Поклонной горе в Москве в честь Дня флага России развернули огромный триколор, собранный 200 волонтёрами из 90 частей

С поздравлением к россиянам также обратился экипаж 67-й экспедиции Международной космической станции в лице Олега Артемьева, Дениса Матвеева и Сергея Корсакова.

«Флаг, герб и гимн — важнейшие символы государства, которые подтверждают самостоятельность и суверенитет страны», — сказал Матвеев.

Как добавил Корсаков, под триколором Россия «достигла выдающихся успехов в области научных открытий, культуры и спорта, в сфере государственного строительства».

В крымском городе Ялте традиционно в этот день водрузили флаг России на вершине горы Ай-Петри — на высоте 1234 м над уровнем моря. При этом на территории мемориального комплекса «Сапун-гора» в Севастополе состоялась церемония возложения цветов к обелиску Славы в честь воинов-освободителей.

После этого у здания диорамы был развёрнут триколор длиной 45 м и шириной более 17 м.

Огромный российский флаг на Сапун-горе в Севастополе

Праздничные мероприятия и флешмобы с российским триколором также прошли в Мелитополе Запорожской области.

«Мы очень ждали этот день, очень рады, что он свершился. Мы рады быть вместе с Россией, мы стремились к этому, мы будем вместе с Россией. Для нас символ этого российского флага — это символ освобождения», — заявила РИА Новости глава горадминистрации Галина Данильченко.

В то же время в Бердянске местные жители пронесли флаг длиной более 70 м по улицам города.

Кроме того, активисты «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтёрской роты» развернули в Купянске Харьковской области российский флаг размером 2,4 тыс. кв. м. В другом городе региона — Волчанске — бело-сине-красный флаг был поднят на главной площади.

При этом в Мариуполе над заводом «Азовсталь» на высоте 100 м был растянут триколор площадью в 200 кв. м.

Помимо этого, участники форума «Машук» в Пятигорске, в том числе из республик ДНР и ЛНР, совершили восхождение на одноимённую гору и водрузили триколор на склоне.

На площади Согласия в Нальчике установили флагштоки высотой 35 м и подняли на них флаги России и Кабардино-Балкарии. Размер полотнищ составил 7 × 10,5 м.

В Ростове-на-Дону местные жители провели флешмоб «Zа флаг» на территории парка имени Максима Горькова, они выстроились в форме буквы Z, держа в руках бело-сине-красные шарики и флажки.

В Санкт-Петербурге свыше 1,5 тыс. активистов выстроились в форме карты России на Московской площади.

«Карта-триколор, состоящая из цветов флага России, напомнила жителям Северной столицы о величии государства и важности главного символа страны», — говорится в сообщении пресс-службы «Единой России».

В посёлке Новосемейкино Самарской области представители студенческих отрядов и других молодёжных объединений выложили на горе изображение флага России длиной в 63 м, а также символов спецоперации Z и V из камней, которые были покрашены в белый, синий и красный цвета. Для создания композиции потребовалось 600 т камней, 2,5 т краски.

«Российский триколор является связующим звеном между поколениями»

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал День государственного флага одним из ключевых праздников с точки зрения формирования государственной гражданской идентичности. По его словам, символика страны играет первостепенную роль и флаг наряду с гимном и гербом является «ключевым, системообразующим элементом» для любого государства.

«Наш государственный триколор имеет колоссальную историю и является связующим звеном между поколениями россиян. Он является символом, который объединяет всех наших сограждан, и сейчас, в настоящее время, пожалуй, нет людей, кто бы не знал символ России и его значимость. Для нас он овеян не только памятью о нашей истории, но и современными подвигами, которые россияне совершают на поле боя, в науке, спорте, культуре», — подчеркнул собеседник RT.

Он также напомнил, что с 1 сентября в школах страны будет поднят флаг «в качестве обязательного элемента образовательного процесса».

В свою очередь, военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов указал, что флаг России имеет «целый ряд духовных символов», в результате чего возникает «единство разных народов, разных конфессий».

«В своё время Петром I был взят флаг торгового флота, впоследствии этот флаг стал использоваться и в российской символике, а начиная с 1991 года этот флаг стал официальным. Но особенность заключается в том, что в нём заложен ряд символов. В начале XX века давалась такая трактовка: белый цвет — цвет праздничных одежд простых людей, крестьян, которые составляют основу Российской империи. Голубой цвет — цвет Богородицы (Россия находится под её покровом), а красный — цвет власти», — пояснил он в беседе с RT.

По словам члена комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольги Ковитиди, для крымчан «флаг России стал символом чести, доблести и славы, символом нашей победы».