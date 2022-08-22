В Волчанске Харьковской области в День флага России подняли большой триколор

Большой российский триколор подняли на главной площади Волчанска Харьковской области в торжественной обстановке в День государственного флага.

Об этом сообщает РИА Новости.

Флаг подняли местный ветеран Владимир Чмаль и восьмилетний школьник Тихон.

Замглавы городской ВГА Николай Лесников напомнил землякам, что они с Россией один народ.

«Нас нельзя разъединить, российский флаг — это символ стабильности и мира, наше будущее возможно только с Россией», — заявил он.

В Мелитополе также начались празднования Дня государственного флага России. В Запорожской области эта дата отмечается впервые. В торжественных мероприятиях приняли участие власти города и представители молодёжных организаций.