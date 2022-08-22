В Волчанске Харьковской области в День флага России подняли большой триколор
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Об этом сообщает РИА Новости.
Флаг подняли местный ветеран Владимир Чмаль и восьмилетний школьник Тихон.
Замглавы городской ВГА Николай Лесников напомнил землякам, что они с Россией один народ.
«Нас нельзя разъединить, российский флаг — это символ стабильности и мира, наше будущее возможно только с Россией», — заявил он.
В Мелитополе также начались празднования Дня государственного флага России. В Запорожской области эта дата отмечается впервые. В торжественных мероприятиях приняли участие власти города и представители молодёжных организаций.