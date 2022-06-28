«В целях сохранения традиционных ценностей»: Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности

В России 8 июля официально будут праздновать День семьи, любви и верности. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Новый праздник призван сохранить традиционные семейные ценности, а также способствовать духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи. В Госдуме подчеркнули, что Россия стала оплотом сохранения семейных традиционных ценностей, в отличие от Запада, где на смену понятиям «мать» и «отец» приходят «родитель один» и «родитель два».

Во вторник, 28 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности. Об этом говорится в документе, размещённом на портале правовой информации.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», — говорится в указе.

Как отмечается в тексте документа, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что поддержка семей — приоритет российского государства. Так, в ходе большой пресс-конференции президент отмечал, что необходимо демонстрировать положительные стороны семейной жизни. По его словам, счастье, радость отцовства и материнства должно постепенно и без всякого навязывания извне внедряться в сознание россиян.

«Ничего нельзя навязывать, но нужно показывать все положительные стороны большой, дружной, хорошей, красивой семьи, показывать, какое это счастье — иметь детей, и убеждать людей в том, что большего счастья в мире и в жизни не существует. Но делать это надо талантливо, ярко, тонко, с помощью средств массовой информации, наших деятелей искусства, общественных организаций. И поддерживать людей, которые принимают решение о том, чтобы завести ребёнка, материально. Вот давайте будем все вместе двигаться по этим направлениям», — говорил президент России.

Ранее в пресс-службе столичного управления ЗАГС сообщали, что среди россиян стало популярным заключение браков 8 июля. Так, в 2022 году в этот день в Москве планируют пожениться около тысячи пар.

«В этом году многие красивые и праздничные даты выпадают на самые востребованные дни для свадеб — пятницы и субботы. Около тысячи пар в Москве планируют создать семью 8 июля — в День семьи, любви и верности… В этот день в столичные ЗАГСы и на выездные локации подано максимальное количество заявлений», — сообщили в столичном управлении ЗАГС агентству городских новостей «Москва».

Наибольшее число браков в Москве 8 июля будет зарегистрировано во Дворце бракосочетания №1, расположенном в историческом здании, бывшем особняке купца Августа Рериха: «Также максимальное количество пар планируют пожениться в Шипиловском, Кутузовском и Таганском отделах ЗАГС».

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Как считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, Россия осталась единственным оплотом сохранения семейных традиционных ценностей.

«Мы с вами прекрасно видим, что происходит в странах Европы, в Соединённых Штатах Америки, когда исчезают понятия «мать» и «отец», появляются «родитель один» и «родитель два». И только наша страна очень трепетно относится к институту семьи и очень трепетно сохраняет традиции, которые являются максимально естественными и на которых стоит всё мировое общество», — заявила Стенякина RT.

Парламентарий отметила, что 8 июля отмечается день Петра и Февронии.

«Очень здорово, что этот праздник теперь стал государственным и президент подписал этот указ. В нашей Конституции закреплены понятия семьи, сохранения семейных традиционных ценностей, поэтому это очень логичное продолжение тех поправок к Конституции, которые были одобрены ранее», — подчеркнула депутат.

Утверждение Дня семьи, любви и верности на законодательном уровне позитивно отразится на распространении традиционных ценностей в России, отметил в разговоре с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.

«Это также будет способствовать более ответственному подходу к воспитанию подрастающего поколения, уважительному отношению к родителям, а также к бабушкам и дедушкам. Ведь в тех семьях, где всё это присутствует, будет и достаток, и хорошее качество жизни. Я считаю, что это очень правильно сделано, потому что это в житейском и эмоциональном плане окрасит жизнь наших семей», — подчеркнул он.