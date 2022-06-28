Путин подписал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент отметил, что постановляет установить и праздновать в России День семьи, любви и верности в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.
Ранее Путин подписал закон, предусматривающий перенос с 1 сентября на 1 июля 2022 года срока вступления в силу закона о продлении дачной амнистии.