Российский президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент отметил, что постановляет установить и праздновать в России День семьи, любви и верности в целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи.

Ранее Путин подписал закон, предусматривающий перенос с 1 сентября на 1 июля 2022 года срока вступления в силу закона о продлении дачной амнистии.