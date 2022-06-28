Аналитики выяснили, сколько россияне готовы потратить на обучение детей

Согласно данным опросов образовательной компании MAXIMUM Education, 60% российских родителей готовы оплатить высшее образование для своих детей.

Как сообщает «Газета.Ru», 44% опрошенных согласны тратить на учёбу в вузе от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в год. Ещё 28% респондентов заявили, что могут позволить заплатить от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Только 6% родителей согласились потратить на учёбу детей 500 тыс. рублей, а 2% опрошенных в состоянии выделить более 500 тыс. в год.

При этом почти две трети россиян рассчитывают, что их дети поступят на обучение на бюджетной основе.

Кредит на образование для ребёнка готов взять каждый третий родитель в России. Ещё 12% респондентов предпочли бы колледж.

Российский президент Владимир Путин ранее поручил до 1 августа изучить возможность выплаты частичной компенсации многодетным семьям за платное обучение детей в колледжах.