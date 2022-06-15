Путин поручил изучить вопрос компенсаций многодетным семьям за платное обучение в колледжах

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Российский президент Владимир Путин поручил до 1 августа изучить возможность выплаты частичной компенсации многодетным семьям за платное обучение детей в колледжах.
Путин поручил изучить вопрос компенсаций многодетным семьям за платное обучение в колледжах
  • Gettyimages.ru
  • © Siriporn Wongmanee / EyeEm

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля. 

В перечне поручений главы государства по итогам заседания президиума Госсовета говорится, что органам исполнительной власти российских регионов рекомендовано «проработать вопрос о предоставлении средств многодетным семьям для компенсации части стоимости обучения детей из этих семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе».

Президент поручил представить первый доклад по этому вопросу до 1 августа 2022 года, а затем — раз в полугодие.

Ранее Путин поручил правительству России обеспечить проведение коммерчески привлекательных спортивных турниров с участием иностранных команд и спортсменов.

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