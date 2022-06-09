Путин поручил провести коммерчески привлекательные спортивные турниры в России

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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить проведение коммерчески привлекательных спортивных турниров с участием иностранных команд и спортсменов.
Путин поручил провести коммерчески привлекательные спортивные турниры в России
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить совершенствование порядка организации и проведения всероссийских спортивных соревнований, включая учреждение и проведение коммерчески привлекательных многоэтапных открытых спортивных турниров с участием иностранных спортсменов и иностранных спортивных клубов», — говорится в документе.

Также президент поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта. 

Ранее Путин наградил гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за развитие российского спорта и популяризацию шахматного движения.

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