Путин поручил провести коммерчески привлекательные спортивные турниры в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить проведение коммерчески привлекательных спортивных турниров с участием иностранных команд и спортсменов.

Об этом говорится в перечне поручений главы государства, который опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить совершенствование порядка организации и проведения всероссийских спортивных соревнований, включая учреждение и проведение коммерчески привлекательных многоэтапных открытых спортивных турниров с участием иностранных спортсменов и иностранных спортивных клубов», — говорится в документе.

Также президент поручил увеличить отчисления от азартных игр на развитие спорта.

Ранее Путин наградил гроссмейстера Сергея Карякина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за развитие российского спорта и популяризацию шахматного движения.