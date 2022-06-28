Аналитики рассказали, о чём чаще всего мечтают мужчины

Специалисты СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» провели опрос и выяснили, о чём чаще всего мечтают мужчины в России.

Как сообщает «Газета.Ru», почти половина респондентов (47%) хотели бы улучшить жилищные условия своей семьи. Ещё 42% опрошенных желают обеспечить детей хорошим образованием и достойным будущим.

36% респондентов хотят больше зарабатывать, 28% — купить первую или новую машину.

Остальные мечтают проводить больше времени с семьёй, получить новую игровую консоль, завести ребёнка или отправиться в путешествие.

Чтобы реализовать задуманное 45% респондентов откладывают или планируют начать копить средства, ещё 24% опрошенных берут подработку.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российского союза индустрии, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева рассказала о регионах, которые получат туристические субсидии.