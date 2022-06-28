Депутат Стенякина поддержала указ Путина о праздновании Дня семьи, любви и верности
- РИА Новости
«В моём понимании Россия осталась таким единственным оплотом сохранения семейных традиционных ценностей. Мы с вами прекрасно видим, что происходит в странах Европы, в Соединённых Штатах Америки, когда исчезают понятия «мать» и «отец», появляются «родитель 1» и «родитель 2», — сообщила Стенякина.
По словам парламентария, Россия очень трепетно относится к институту семьи и работает над сохранением традиционных ценностей.
«Очень здорово, что этот праздник теперь стал государственным и президент подписал этот указ. В нашей Конституции закреплены понятия семьи, сохранения семейных традиционных ценностей, поэтому это очень логичное продолжение тех поправок к Конституции, которые были одобрены ранее», — заключила депутат.
В 2020 году в ходе ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что главным секретом семейного счастья является любовь.