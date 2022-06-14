«Документ был подписан президентом»: Песков сообщил, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплатам иноагентам

Россия не будет выплачивать иностранным агентам компенсации, присуждённые решением Европейского суда по правам человека, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами он напомнил, что соответствующий документ был подписан президентом. Кроме того, представитель Кремля прокомментировал ситуацию на Украине и назвал варварскими обстрелы гражданских объектов Донбасса со стороны ВСУ.

Россия не будет выплачивать иностранным агентам компенсации, присуждённые решением Европейского суда по правам человека, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. Российская Федерация не исполняет эти решения больше», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в ЕСПЧ заявили, что закон об иностранных агентах «нарушает права человека», и присудили каждому заявителю компенсацию в размере €10 тыс.

11 июня Владимир Путин подписал закон о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в стране после 15 марта 2022 года — с даты подачи РФ заявления о выходе из Совета Европы. Также согласно закону постановления ЕСПЧ перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных судами России решений.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что ЕСПЧ «стал инструментом политической борьбы против России в руках западных политиков» и некоторые его решения прямо противоречили Конституции и российским традициям.

Ситуация на Украине

Комментируя ситуацию на Украине, представитель Кремля назвал варварскими обстрелы гражданских объектов Донбасса со стороны ВСУ. Песков напомнил, что целью российской спецоперации является защита жителей ДНР и ЛНР.

«Главной и основной задачей специальной военной операции является обеспечение безопасности и защита людей в Луганске и Донецке, поэтому да, возникают дополнительные, мы видим, совершенно варварские обстрелы гражданских объектов, варварские. Мы в последние дни были свидетелями идентификации этих обстрелов...» — сказал Песков.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ДНР попросит дополнительную помощь у России. Пушилин подчеркнул, что Киев «перешёл все грани», уточнив, что при последних обстрелах были использованы запрещённые методы ведения войны.

Напомним, накануне ВСУ несколько раз открыли огонь из тяжёлых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке, жертвами обстрелов стали несколько мирных жителей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов.

Сгоревший павильон на рынке в Будённовском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ

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Помимо этого, Песков сообщил, что представители Великобритании не обращались к России по поводу британских граждан, приговорённых к смертной казни в ДНР. Песков подчеркнул, что Лондону стоит обратиться к властям страны, суд которой вынес приговор, однако уточнил, что в случае обращения Москва будет готова выслушать британскую сторону.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, воевавшим на стороне Украины.

Представитель Кремля также затронул вопрос украинского зерна, отметив, что Москва не получала соответствующих сигналов от Киева.

«Нет никаких сигналов от украинской стороны: что, как и хочет ли вообще она что-то вывозить», — сказал Песков журналистам.

В начале июня Владимир Путин подчёркивал, что Москва не препятствует вывозу украинского зерна. Российский лидер заявлял что Москва готова обеспечить вывоз зерна через подконтрольные ей порты, создав необходимую логистику и гарантировав безопасность.

Работа иностранных компаний в России

В разговоре с журналистами Песков также заявил, что иностранные компании свернули свою работу в России под давлением, угрозами и шантажом Запада. При этом, по его словам, многие компании из ЕС, США и Канады сохраняют свою заинтересованность в России.

«Весь этот шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в российском рынке. Многие компании говорят, что под давлением — беспрецедентным давлением — они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что многие иностранные инвесторы всё равно будут участвовать в ПМЭФ.

«Инвесторы бывают не только из США или стран ЕС. Гораздо более крупные иностранные инвесторы бывают на Ближнем Востоке — в Китае, Индии, Индонезии, на Филиппинах и также в десятках и десятках стран, в которых проживает гораздо большее население, чем в странах так называемого коллективного Запада. Эти инвесторы заинтересованы, и предприниматели будут принимать активное участие в форуме», — сказал Песков.